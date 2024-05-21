Реакция Роналду на новость о завершении карьеры Крооса

Криштиану Роналду поблагодарил Тони Крооса, объявившего сегодня о завершении карьеры после Евро-2024.
Португалец и немец вместе выступали за «Реал» с 2014 по 2018 год.
«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» – написал Роналду в соцсетях.
- 34-летний Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
- С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
- Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
- Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.