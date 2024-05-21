Реакция Роналду на новость о завершении карьеры Крооса

Криштиану Роналду поблагодарил Тони Крооса, объявившего сегодня о завершении карьеры после Евро-2024.

Португалец и немец вместе выступали за «Реал» с 2014 по 2018 год.

«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» – написал Роналду в соцсетях.