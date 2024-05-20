Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Анчелотти прокомментировал ничью (4:4) с «Вильярреалом»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 37-го тура Примеры с «Вильярреалом» (4:4) сказал, что не видит ничего страшного в количестве пропущенных его командой голов.

    «Мы играли с теми интенсивностью и ритмом, которые необходимы для подготовки к последнему матчу. Игра была очень открытой, несбалансированной.

    Это был подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Мы пропустили больше голов, чем было необходимо, но ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении.

    Арда Гюлер продемонстрировал нечто особенное. Чем ближе он к воротам, тем лучше начинает играть. У него особенный талант, и он демонстрирует его все лучше по мере приближения к воротам», – сказал Анчелотти.

    • Дублем в составе «Реала» отметился 19-летний Арда Гюлер.
    • В последнем туре 25 мая мадридцы примут «Бетис», а 1 июня они сыграют в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

    Новости по теме
    Примера. «Барселона» разгромила «Райо» (3:0), «Реал» не удержал 4:1 против «Вильярреала» (4:4), у Сорлота покер
    «Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
    «Вильярреал» – «Реал»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+