Анчелотти прокомментировал ничью (4:4) с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 37-го тура Примеры с «Вильярреалом» (4:4) сказал, что не видит ничего страшного в количестве пропущенных его командой голов.

«Мы играли с теми интенсивностью и ритмом, которые необходимы для подготовки к последнему матчу. Игра была очень открытой, несбалансированной.

Это был подходящий день для того, чтобы сыграть в атакующий футбол. Мы пропустили больше голов, чем было необходимо, но ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении.

Арда Гюлер продемонстрировал нечто особенное. Чем ближе он к воротам, тем лучше начинает играть. У него особенный талант, и он демонстрирует его все лучше по мере приближения к воротам», – сказал Анчелотти.