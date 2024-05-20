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    • «Пари НН» – ЦСКА: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 20 мая

    «Пари НН» – ЦСКА: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 20 мая

    В 29 туре российской Премьер-лиги «Пари НН» в Нижнем Новгороде сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 20 мая, начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Пари НН»

    Нижегородцы идут на 11 месте с 29 очками. Команда рискует попасть в зону стыковых матчей, но по дополнительным показателям обгоняет конкурентов. «Пари НН» выиграл восемь матчей, в пяти встречах сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 44 мяча.

    В предыдущем поединке «Пари НН» разгромно уступил «Сочи» (1:6).

    ЦСКА

    Москвичи с 42 очками идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 10 матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. ЦСКА забил 48 голов и пропустил 44 мяча.

    Команда в предыдущем матче уступила «Зениту» в серии пенальти.

    Прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящем матче поставим на победу ЦСКА (2.30).

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    Источник: «Бомбардир»

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