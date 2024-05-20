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    • Кассьерра сказал, давила ли на него сухая серия перед матчем с «Ахматом»

    Кассьерра сказал, давила ли на него сухая серия перед матчем с «Ахматом»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после гостевого матча 29-го тура с «Ахматом» (5:1), в котором он сделал пента-трик, сказал, что рассчитывает завоевать звание чемпиона России.

    – Пожалуй, главный вопрос – что это было?

    – Самое важное сегодня было – победить. Конечно, я счастлив, что отличился пять раз, но впереди остался последний матч, и у нас много надежды и веры в свои силы, в то, что мы качественно выполним свою работу на родном стадионе. Я очень хочу стать чемпионом. Надеюсь, так и произойдет.

    – Вы не отличались больше месяца. Сухая серия давила на вас?

    – Нет, я всегда сохраняю спокойствие. Конечно, последние матчи в нашем исполнении были малорезультативными, и поэтому особенно важно было победить сегодня, сделать это уверенно. Рад, что помог команде своими голами, но повторюсь: впереди последняя игра чемпионата, и наша главная цель – взять три очка на «Газпром Арене».

    – Если бы «Зенит» потерял сегодня очки, с чемпионским титулом пришлось бы попрощаться. Насколько это мотивировало команду?

    – Думаю, мы всегда предельно мотивированы. Безусловно, последние наши результаты были не такими, как мы ожидали, из-за моей ошибки в прошлой игре соперник заработал одиннадцатиметровый. Но в футболе такое случается, в конце концов, мы были обязаны побеждать сегодня, и мы обязаны побеждать «Ростов».

    Должны выполнить свою работу – и, надеюсь, все вместе отпразднуем чемпионский титул.

    • Кассьерра стал 3-м футболистом в истории чемпионатов России, которому удалось забить 5 голов за матч.
    • До этой игры колумбиец не забивал в 6 матчах подряд.
    • Перед последним туром «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ. У команды 54 очка. Он отстает на два очка от «Динамо» и на одно опережает «Краснодар».
    • В последнем туре «быки» дома принимают бело-голубых, а петербуржцы на своем поле примут «Ростов».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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