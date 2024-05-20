Кассьерра сказал, давила ли на него сухая серия перед матчем с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после гостевого матча 29-го тура с «Ахматом» (5:1), в котором он сделал пента-трик, сказал, что рассчитывает завоевать звание чемпиона России.

– Пожалуй, главный вопрос – что это было?

– Самое важное сегодня было – победить. Конечно, я счастлив, что отличился пять раз, но впереди остался последний матч, и у нас много надежды и веры в свои силы, в то, что мы качественно выполним свою работу на родном стадионе. Я очень хочу стать чемпионом. Надеюсь, так и произойдет.

– Вы не отличались больше месяца. Сухая серия давила на вас?

– Нет, я всегда сохраняю спокойствие. Конечно, последние матчи в нашем исполнении были малорезультативными, и поэтому особенно важно было победить сегодня, сделать это уверенно. Рад, что помог команде своими голами, но повторюсь: впереди последняя игра чемпионата, и наша главная цель – взять три очка на «Газпром Арене».

– Если бы «Зенит» потерял сегодня очки, с чемпионским титулом пришлось бы попрощаться. Насколько это мотивировало команду?

– Думаю, мы всегда предельно мотивированы. Безусловно, последние наши результаты были не такими, как мы ожидали, из-за моей ошибки в прошлой игре соперник заработал одиннадцатиметровый. Но в футболе такое случается, в конце концов, мы были обязаны побеждать сегодня, и мы обязаны побеждать «Ростов».

Должны выполнить свою работу – и, надеюсь, все вместе отпразднуем чемпионский титул.