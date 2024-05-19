Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после поражения от «Спартака» (1:3) в 29-м туре РПЛ.

«Все счета в пользу нашей команды быть не могут, это нормально. Но если мы говорим по игре, очень обидно, что мы слишком легко пропускали. Счет 0:2 без единого момента после первого тайма. Это неприятно.

В перерыве поговорили и решили, что должны выйти и доигрывать все эпизоды до конца. Мы понимаем, в какой ситуации находимся. Но игрокам нужно проявлять характер, играть за честь.

К сожалению, так в футболе. Свои моменты мы не реализовали. С этим результатом надо жить. Но команде я сказал, что к игре претензий нет. Есть претензии по деталям, которые определили исход игры», – сказал Рахимов.