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    • Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Спартака»

    Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Спартака»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался после поражения от «Спартака» (1:3) в 29-м туре РПЛ.

    «Все счета в пользу нашей команды быть не могут, это нормально. Но если мы говорим по игре, очень обидно, что мы слишком легко пропускали. Счет 0:2 без единого момента после первого тайма. Это неприятно.

    В перерыве поговорили и решили, что должны выйти и доигрывать все эпизоды до конца. Мы понимаем, в какой ситуации находимся. Но игрокам нужно проявлять характер, играть за честь.

    К сожалению, так в футболе. Свои моменты мы не реализовали. С этим результатом надо жить. Но команде я сказал, что к игре претензий нет. Есть претензии по деталям, которые определили исход игры», – сказал Рахимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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