Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Лилль» – «Ницца»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая

    «Лилль» – «Ницца»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая

    В 34 туре чемпионата Франции «Лилль» сыграет с «Ниццей». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Лилль»

    Команда с 58 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Лилль» выиграл 16 матчей, в 10 поединках сыграл вничью и потерпел семь поражений. Коллектив наколотил 50 голов и пропустил 32 мяча.

    В предыдущем матче команда обыграла «Нант» со счетом 2:1.

    «Ницца»

    Коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 54 балла. «Ницца» выиграла 15 встреч, в девяти матчах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Ницца» забила 38 голов и пропустила 27 мячей.

    В предыдущем матче команда уступила «ПСЖ» со счетом 1:2.

    Прогноз на матч «Лилль» – «Ницца»

    «Ницца» выиграла две из трех последних очных встреч, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на победу «Лилля» – команда, на наш взгляд, фаворит встречи. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.54).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+