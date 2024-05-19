В 34 туре чемпионата Франции «Лилль» сыграет с «Ниццей». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Лилль»

Команда с 58 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Лилль» выиграл 16 матчей, в 10 поединках сыграл вничью и потерпел семь поражений. Коллектив наколотил 50 голов и пропустил 32 мяча.

В предыдущем матче команда обыграла «Нант» со счетом 2:1.

«Ницца»

Коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 54 балла. «Ницца» выиграла 15 встреч, в девяти матчах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Ницца» забила 38 голов и пропустила 27 мячей.

В предыдущем матче команда уступила «ПСЖ» со счетом 1:2.

Прогноз на матч «Лилль» – «Ницца»

«Ницца» выиграла две из трех последних очных встреч, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на победу «Лилля» – команда, на наш взгляд, фаворит встречи. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.54).