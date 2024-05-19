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    • «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая

    В 38 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    Команда лидирует в турнирной таблице с 88 очками. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 27 матчей, в семи поединках сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда наколотила 89 голов и пропустила 28 мячей.

    В предыдущем матче «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    «Вест Хэм»

    Лондонцы идут на девятом месте с 52 очками. Команда выиграла 14 матчей, в 10 встречах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Вест Хэм» забил 59 голов и пропустил 71 мяч.

    В предыдущем матче команда обыграла «Лутон Таун» со счетом 3:1.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»

    «Манчестер Сити» выиграл все три последние очные встречи, сейчас тенденция вряд ли изменится – коллектив Гвардиолы может оформить чемпионство в этой игре. Поставим на победу «Манчестер Сити» (1.10).

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    Источник: «Бомбардир»

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