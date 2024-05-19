В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Реал». Матч пройдет в Вильярреале, начало – в 20:00 (мск).

«Вильярреал»

Команда Марселино набрала 51 очко и находится на 8-м месте. «Вильярреал» добыл 14 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражения, разница мячей 60:60.

Отставание команды от еврокубкового места – 5 очков.

«Реал»

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании и сейчас имеет в активе 93 очка. Подопечные Карло Анчелотти добыли 29 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 83:22.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал»

Хозяевам нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в еврокубки. «Реал», возможно, даст отдохнуть лидерам за 12 дней до финала ЛЧ. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.