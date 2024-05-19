В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Реал». Матч пройдет в Вильярреале, начало – в 20:00 (мск).
«Вильярреал»
Команда Марселино набрала 51 очко и находится на 8-м месте. «Вильярреал» добыл 14 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражения, разница мячей 60:60.
Отставание команды от еврокубкового места – 5 очков.
«Реал»
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании и сейчас имеет в активе 93 очка. Подопечные Карло Анчелотти добыли 29 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 83:22.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 17.12.23 «Реал» – «Вильярреал» – 4:1;
- 08.04.23 «Реал» – «Вильярреал» – 2:3;
- 07.01.23 «Вильярреал» – «Реал» – 2:1;
- 12.02.22 «Вильярреал» – «Реал» – 0:0;
- 25.09.21 «Реал» – «Вильярреал» – 0:0.
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал»
Хозяевам нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в еврокубки. «Реал», возможно, даст отдохнуть лидерам за 12 дней до финала ЛЧ. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.