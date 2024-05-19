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    • «Вильярреал» – «Реал»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая

    «Вильярреал» – «Реал»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая

    В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Реал». Матч пройдет в Вильярреале, начало – в 20:00 (мск).

    «Вильярреал»

    Команда Марселино набрала 51 очко и находится на 8-м месте. «Вильярреал» добыл 14 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражения, разница мячей 60:60.

    Отставание команды от еврокубкового места – 5 очков.

    «Реал»

    «Реал» досрочно стал чемпионом Испании и сейчас имеет в активе 93 очка. Подопечные Карло Анчелотти добыли 29 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 83:22.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 17.12.23 «Реал» – «Вильярреал» – 4:1;
    • 08.04.23 «Реал» – «Вильярреал» – 2:3;
    • 07.01.23 «Вильярреал» – «Реал» – 2:1;
    • 12.02.22 «Вильярреал» – «Реал» – 0:0;
    • 25.09.21 «Реал» – «Вильярреал» – 0:0.

    Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал»

    Хозяевам нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в еврокубки. «Реал», возможно, даст отдохнуть лидерам за 12 дней до финала ЛЧ. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.

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    «Вильярреал» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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