В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Жирона». Матч пройдет в Валенсии, начало – в 20:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Рубена Барахи набрала 48 очков и занимает 9-е место в Примере. «Валенсия» добыла 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 37:40.

«Жирона»

«Жирона» набрала 75 очков и располагается на 3-м месте в таблице. Подопечные Мичела добыли 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 75:45.

Отрыв команды от 4-го места составляет 2 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Жирона»

«Валенсия» потеряла шансы попасть в еврокубки, а вот «Жирона» борется с «Атлетико» за место в топ-3 по итогам сезона. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.67.