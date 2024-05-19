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    • «Валенсия» – «Жирона»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая

    «Валенсия» – «Жирона»: прогноз на матч 37 тура Примеры, 19 мая

    В воскресенье, 19 мая, в 37-м туре испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Жирона». Матч пройдет в Валенсии, начало – в 20:00 (мск).

    «Валенсия»

    Команда Рубена Барахи набрала 48 очков и занимает 9-е место в Примере. «Валенсия» добыла 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 37:40.

    «Жирона»

    «Жирона» набрала 75 очков и располагается на 3-м месте в таблице. Подопечные Мичела добыли 23 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 75:45.

    Отрыв команды от 4-го места составляет 2 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 02.12.23 «Жирона» – «Валенсия» – 2:1;
    • 05.02.23 «Жирона» – «Валенсия» – 1:0;
    • 14.08.22 «Валенсия» – «Жирона» – 1:0;
    • 10.03.19 «Жирона» – «Валенсия» – 2:3;
    • 03.11.18 «Валенсия» – «Жирона» – 0:1.

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Жирона»

    «Валенсия» потеряла шансы попасть в еврокубки, а вот «Жирона» борется с «Атлетико» за место в топ-3 по итогам сезона. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.67.

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    Источник: «Бомбардир»

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