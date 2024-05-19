В понедельник, 20 мая, в 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Болонья» и «Ювентус». Матч пройдет в Болонье, начало – в 21:45 (мск).

«Болонья»

Команда Тиагу Мотты набрала 67 очков и занимает 3-е место в Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Болонья» добыла 18 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 51:27.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 67 очков и находится на 4-м месте. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:28.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Болонья» – «Ювентус»

Команды в очном противостоянии разыграют 3-е место. «Болонье» для сохранения текущей позиции хватит ничейного исхода, который видится наиболее реальным. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.10.