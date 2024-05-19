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    «Болонья» – «Ювентус»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 20 мая

    В понедельник, 20 мая, в 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Болонья» и «Ювентус». Матч пройдет в Болонье, начало – в 21:45 (мск).

    «Болонья»

    Команда Тиагу Мотты набрала 67 очков и занимает 3-е место в Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Болонья» добыла 18 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 51:27.

    «Ювентус»

    «Ювентус» набрал 67 очков и находится на 4-м месте. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:28.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 27.08.23 «Ювентус» – «Болонья» – 1:1;
    • 30.04.23 «Болонья» – «Ювентус» – 1:1;
    • 02.10.22 «Ювентус» – «Болонья» – 3:0;
    • 16.04.22 «Ювентус» – «Болонья» – 1:1;
    • 18.12.21 «Болонья» – «Ювентус» – 0:2.

    Прогноз на матч «Болонья» – «Ювентус»

    Команды в очном противостоянии разыграют 3-е место. «Болонье» для сохранения текущей позиции хватит ничейного исхода, который видится наиболее реальным. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.10.

    Источник: «Бомбардир»

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