В понедельник, 20 мая, в 37-м туре итальянской Серии А сыграют «Болонья» и «Ювентус». Матч пройдет в Болонье, начало – в 21:45 (мск).
«Болонья»
Команда Тиагу Мотты набрала 67 очков и занимает 3-е место в Серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Болонья» добыла 18 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 51:27.
«Ювентус»
«Ювентус» набрал 67 очков и находится на 4-м месте. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:28.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 27.08.23 «Ювентус» – «Болонья» – 1:1;
- 30.04.23 «Болонья» – «Ювентус» – 1:1;
- 02.10.22 «Ювентус» – «Болонья» – 3:0;
- 16.04.22 «Ювентус» – «Болонья» – 1:1;
- 18.12.21 «Болонья» – «Ювентус» – 0:2.
Прогноз на матч «Болонья» – «Ювентус»
Команды в очном противостоянии разыграют 3-е место. «Болонье» для сохранения текущей позиции хватит ничейного исхода, который видится наиболее реальным. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.10.