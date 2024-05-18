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    Назван лучший игрок сезона АПЛ

    Фил Фоден признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24.

    Полузащитник «Манчестер Сити» опередил в голосовании Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Александера Исака («Ньюкасл»), Мартина Эдегора, Деклана Райса (оба – «Арсенал»), Коула Палмера («Челси»), Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

    В этом сезоне АПЛ Фоден забил 17 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

    Пятый год подряд игроком сезона АПЛ становится представитель «Манчестер Сити».

    До Фодена это были Эрлинг Холанд, дважды Кевин Де Брюйне и Рубен Диаш.

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    Источник: сайт АПЛ

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