Назван лучший игрок сезона АПЛ

Фил Фоден признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24.

Полузащитник «Манчестер Сити» опередил в голосовании Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Александера Исака («Ньюкасл»), Мартина Эдегора, Деклана Райса (оба – «Арсенал»), Коула Палмера («Челси»), Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

В этом сезоне АПЛ Фоден забил 17 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

Пятый год подряд игроком сезона АПЛ становится представитель «Манчестер Сити».

До Фодена это были Эрлинг Холанд, дважды Кевин Де Брюйне и Рубен Диаш.