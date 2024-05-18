В субботу, 18 мая, в 37-м туре итальянской Серии А встречаются «Торино» и «Милан». Игра состоится в Турине, начало – в 21:45 (мск).

«Торино»

Команда Ивана Юрича набрала 50 очков и находится на 10-м месте. «Торино» добыл 12 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 33:32.

От «Фиорентины» из зоны еврокубков туринцы отстают на 3 очка, но флорентийцы сыграли на матч меньше.

«Милан»

«Милан» набрал 74 очка и занимает 2-е место. Подопечные Стефано Пиоли добыли 22 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 72:43.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

26.08.23 «Милан» – «Торино» – 4:1;

10.02.23 «Милан» – «Торино» – 1:0;

30.10.22 «Торино» – «Милан» – 2:1;

10.04.22 «Торино» – «Милан» – 0:0;

26.10.21 «Милан» – «Торино» – 1:0.

Прогноз на матч «Торино» – «Милан»

«Милан» гарантированно станет вторым по итогам сезона, а вот у «Торино» есть мотивация побороться за еврокубки. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.97.