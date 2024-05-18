В субботу, 18 мая, в 34-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Аугсбург». Игра состоится в Леверкузене, начало – в 16:30 (мск).

Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии. «Байер» добыл 27 побед, 6 раз сыграл вничью и имеет в активе 87 очков, разница мячей – 87:23.

У команды наибольшее в лиге количество побед и самая надежная оборона.

«Аугсбург»

«Аугсбург» набрал 39 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Йесса Торупа добыли 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 49:58.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

13.01.24 «Аугсбург» – «Байер» – 0:1;

03.02.23 «Аугсбург» – «Байер» – 1:0;

13.08.22 «Байер» – «Аугсбург» – 1:2;

22.01.22 «Байер» – «Аугсбург» – 5:1;

28.08.21 «Аугсбург» – «Байер» – 1:4.

Прогноз на матч «Байер» – «Аугсбург»

Матч без турнирного значения, в котором команды должны достойно проводить сезон и порадовать болельщиков голами. Наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 1.65.