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    • Бундеслига. «Байер» обыграл «Аугсбург» и закончил сезон в чемпионате без поражений

    Бундеслига. «Байер» обыграл «Аугсбург» и закончил сезон в чемпионате без поражений

    «Байер» победил «Аугсбург» со счетом 2:1 в матче 34-го тура Бундеслиги. Леверкузенский клуб, который досрочно стал чемпионом Германии, провел турнир без поражений.

    На счету «Байера» 90 очков. У команды 28 побед и 6 ничьих.

    Леверкузенская команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 51 матча подряд. В этом сезоне «Байеру» осталось провести 2 встречи – финал Лиги Европы с «Аталантой» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».

    «Аугсбург» закончил сезон на 11-м месте с 39 очками.

    Германия. Бундеслига. 34-й тур.

    Байер – Аугсбург – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бонифаци, 16; 2:0 – Андрих, 27; 2:1 – Кемюр, 62.

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    Источник: «Бомбардир»

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