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    • «Сочи» – «Краснодар»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 18 мая

    «Сочи» – «Краснодар»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 18 мая

    В субботу, 18 мая, «Сочи» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в 29 туре российской Премьер-лиги в 19:00 по московскому времени.

    «Сочи»

    Южане занимают последнее, 16 место в турнирной таблице и имеют в своем активе 23 очка. Для выхода из зоны вылета команде нужно набирать минимум шесть очков и надеяться на потерю баллов конкурентами. «Сочи» выиграл пять матчей, в восьми встречах сыграл вничью и проиграл 15 поединков. Коллектив забил 34 гола и пропустил 44 мяча.

    В предыдущем матче «Сочи» разгромил дома «Пари НН» со счетом 6:1.

    «Краснодар»

    «Краснодар» идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 50 очков. Команда выиграла 14 матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Краснодар» забил 41 гол и пропустил 27 мячей.

    В предыдущем матче команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1.

    Прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар»

    В трех последних очных встречах «Краснодар» выиграл две встречи и в одном поединке сыграл вничью. В предстоящем матче рискнем и поставим на победу «Сочи» или ничью за 1.76.

    Источник: «Бомбардир»

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