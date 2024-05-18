В субботу, 18 мая, «Сочи» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в 29 туре российской Премьер-лиги в 19:00 по московскому времени.

«Сочи»

Южане занимают последнее, 16 место в турнирной таблице и имеют в своем активе 23 очка. Для выхода из зоны вылета команде нужно набирать минимум шесть очков и надеяться на потерю баллов конкурентами. «Сочи» выиграл пять матчей, в восьми встречах сыграл вничью и проиграл 15 поединков. Коллектив забил 34 гола и пропустил 44 мяча.

В предыдущем матче «Сочи» разгромил дома «Пари НН» со счетом 6:1.

«Краснодар»

«Краснодар» идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 50 очков. Команда выиграла 14 матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Краснодар» забил 41 гол и пропустил 27 мячей.

В предыдущем матче команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1.

Прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар»

В трех последних очных встречах «Краснодар» выиграл две встречи и в одном поединке сыграл вничью. В предстоящем матче рискнем и поставим на победу «Сочи» или ничью за 1.76.