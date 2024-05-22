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    Шалимов назвал заслуженным вылет «Сочи»

    Бывший тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о матче 29-го тура РПЛ, в котором «Сочи» дома проиграл «Краснодару» (2:3).

    «Очень непростой матч для «быков», но я увидел, что команда выглядела гораздо спокойнее, чем в предыдущих матчах. Вышли не биться, а переиграть соперника – не было запары, даже когда проигрывали 1:2 – все равно была уверенность, что возьмут свое за счет класса.

    Абсолютно понятный, чистый, пенальти в ворота «Сочи» – здорово разобрался арбитр. И третий гол – плод усилий Кордобы, который рвался в голу, а в итоге получился голевой пас. Еще раз – гости не вырвали, а доиграли до конца, взяв свое.

    Что касается «Сочи», то команда заслуженно отправляется в Первую лигу. Не понимаю разговора про хорошую игру, потому что задача была другой – оставить команду в РПЛ. Было весной несколько игр с прямыми конкурентами в борьбе за вылет, но набрать очков столько, сколько хватит для сохранения места в РПЛ, не смогли», – сказал Шалимов.

    • «Сочи» с 23 очками после 29 матчей занимает 16-е место и лишился шансов на сохранение места в РПЛ.
    • «Краснодар» с 53 очками идет 3-м и сохраняет шансы на чемпионский титул. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 3 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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