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    • «Локомотив» – «Факел»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 18 мая

    «Локомотив» – «Факел»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 18 мая

    В 29 туре российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле сыграет с «Факелом». Москвичи сыграют с воронежцами 18 мая в 16:30 по московскому времени.

    «Локомотив»

    Москвичи идут на четвертом месте в турнирной таблице. «Локомотив» выиграл 12 матчей, в 11 поединках сыграл вничью и проиграл в пяти поединках. Подопечные Михаила Галактионова забила 47 голов и пропустила 37 мячей. Коллектив набрал 47 очков.

    В предыдущем матче «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0.

    «Факел»

    Воронежцы занимают 14 место в турнирной таблице и имеют в своем активе 29 очков. Команде для выхода из зоны вылета нужно набрать минимум один балл, но при этом надеяться на осечку конкурентов. «Факел» выиграл шесть матчей. по 11 встреч сыграл вничью и потерпел поражение. Команда забила 20 голов и пропустила 29 мячей.

    В предыдущем матче «Факел» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0.

    Прогноз на матч «Локомотив»«Факел»

    В трех последних очных встречах «Локомотив» обыграл соперника дважды, еще в одной игре победил «Факел». В предстоящей матче ставим на «Локомотив» за 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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