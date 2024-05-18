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    • «Динамо» Махачкала – «Родина»: прогноз на матч 33 тура российской Первой лиги, 18 мая

    «Динамо» Махачкала – «Родина»: прогноз на матч 33 тура российской Первой лиги, 18 мая

    В 33 туре российской Первой лиги махачкалинское «Динамо» дома примет московскую «Родину». Игра состоится в субботу, 18 мая, начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Динамо Мх»

    Махачкалинцы занимают второе место в турнирной таблице и имеют в своем активе 58 очков. Команда выиграла 17 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Махачкалинцы забили 35 голов и пропустили 17 мячей. «Динамо» отстает от лидирующих «Химок» на два очка.

    В предыдущем туре команда уступила «Акрону» со счетом 1:3.

    «Родина»

    Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, имеют в своем активе 52 очка – столько же и у четвертого тульского «Арсенала», у туляки проиграли в четырех матчах, а «Родина» в восьми встречах. Москвичи выиграли 14 матчей и в 10 встречах сыграли вничью. Команда забила 50 голов и пропустила 29 мячей.

    В предыдущем матче москвичи обыграли в гостях «КАМАЗ» со счетом 3:1.

    Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Родина»

    В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи и одна победа «Родины». В предстоящем поединке махачкалинцы фаворит матча. Поставим на «Динамо» или ничью с коэффициентом 1.35.

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    Источник: «Бомбардир»

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