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    Непомнящий недоволен приходом Станковича в «Спартак»

    Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил назначение в «Спартак» Деяна Станковича.

    • Серб возглавит москвичей летом, придя из «Ференцвароша».
    • Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии.

    «Я очень хорошо помню Станковича как футболиста. Но не знаю его уровень в качестве тренера. Знаю, что он возглавлял «Ференцварош» после Черчесова и стал чемпионом, а также был чемпионом в Сербии. Но мне кажется, что «Ференцварош» – это команда, как у нас «Зенит», по уровню возможностей, финансам и подбору игроков.

    Я не знаю, какие были критерии отбора тренеров в «Спартак». Но команде очень важно, чтобы была имиджевая составляющая тренера, чтобы он был авторитетом для игроков, болельщиков, журналистов и руководства клуба. Поэтому не знаю, должен ли быть в «Спартаке» отечественный специалист или же иностранец. Я всегда за отечественного тренера, тем более если у него была бы история, связанная со «Спартаком».

    Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные ЦСКА, «Динамо» или «Зенит», то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для «Спартака», мне кажется, нужна более крупная фигура. Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию. Сербия – это страна игровиков. Это маленькая страна, где много выдающихся и сильных футболистов и тренеров. Поэтому сербы к нам очень сильно близки», – сказал Непомнящий.

    • «Спартак» завершит сезон под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича, который войдет в штаб Станковича.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    rash1959
    1715957443
    столетний пень упал с печки и выдал высер
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