В 32 туре саудовской Премьер-лиги «Аль-Наср» в Эр-Рияде сыграет с «Аль-Хилялем». Встреча состоится в пятницу, 17 мая, начнется в 21:00 по московскому времени.

«Аль-Наср»

Команда занимает второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 77 очков. Коллектив выиграл 25 встреч, в двух играх сыграл вничью и потерпел четыре поражения. «Аль-наср» забил 93 гола и пропустил 37 мячей.

Команда в предыдущем матче обыграла «Аль-Охдуд» со счетом 3:2.

Команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, имеет в своем активе 89 очков. «Аль-Хиляль» выиграл 29 матчей, в двух встречах сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения. Команда наколотила 95 голов и пропустила 20 мячей.

В предыдущем матче коллектив разгромил «Аль-Хазм» со счетом 4:1.

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в последних пяти очных встречах. В предстоящем поединке тенденция вряд ли изменится, поэтому поставим на победу «Аль-Хиляля»(1.95), дополнительно возьмем Обе забьют за 1.42, а также Тотал меньше 2.5 за 1.14.