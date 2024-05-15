Заявление ФНЛ по поводу скандала с игроками «Енисея»

Пресс-служба ФНЛ отреагировал на конфликт игроков «Енисея» с незнакомой семьей на базе отдыха в Красноярске.

«Совсем недавно получили данные сведения, связанные с футболистами «Енисея», произошедшие за пределами футбольного поля. Будем подробно разбираться в ситуации. Лига запросила информацию у клуба и взаимодействует с органами внутренних дел региона, которые проводят расследования по данному вопросу, чтобы полностью разобраться в происшествии.

ФНЛ против любых противоправных действий, связанных с футболистами, где бы они ни были – на поле или за его пределами», – сказали в ФНЛ.