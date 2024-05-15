Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - ЦСКА Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Семин оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом контракте Сергея Семака с «Зенитом».

    Ранее сообщалось, что петербуржцы договорились о продлении сотрудничества с главным тренером до 2030 года с повышением зарплаты.

    «Считаю, это хорошо, когда свой российский тренер работает в долгосрочной перспективе в таком клубе как «Зенит». У Сергея Богдановича отличные результаты, поэтому это правильное и справедливое решение. Семак заслужил еще пять лет работать в этом клубе!

    Это соглашение не несет никаких рисков ни для тренера, ни для клуба. «Зенит» – один из лучших европейских клубов, в котором все были бы счастливы поработать. Многие даже мечтают о работе в питерском клубе», – сказал Семин.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда пять раз подряд выиграла РПЛ.

    Новости по теме
    Семин дал совет Тюкавину по дальнейшей карьере 1
    Семин выявил проблему «Краснодара» 6
    Семин поделился ожиданиями от игры Миранчука в финале Лиги Европы 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1715760387
    Больше того скажу, все болельщики срамтака в Зенит хотят устроиться на работу, толчки чистить! :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+