Семин оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о новом контракте Сергея Семака с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что петербуржцы договорились о продлении сотрудничества с главным тренером до 2030 года с повышением зарплаты.

«Считаю, это хорошо, когда свой российский тренер работает в долгосрочной перспективе в таком клубе как «Зенит». У Сергея Богдановича отличные результаты, поэтому это правильное и справедливое решение. Семак заслужил еще пять лет работать в этом клубе!

Это соглашение не несет никаких рисков ни для тренера, ни для клуба. «Зенит» – один из лучших европейских клубов, в котором все были бы счастливы поработать. Многие даже мечтают о работе в питерском клубе», – сказал Семин.