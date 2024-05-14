Во вторник, 14 мая, «Балтика» и «Спартак» сыграют друг с другом в первом этапе финала Кубка России – игра состоится в нижней сетке. Поединок начнется в 20:45 по московскому времени.

«Балтика»

В последних пяти матчах подопечные Сергея Игнашевича выиграли две встречи и трижды проиграли. Калининградцы забили девять голов и пропустили девять мячей. Команда владеет мячом на протяжении 43,4% игрового времени.

В предыдущей встрече калининградцы дома уступили «Динамо» со счетом 2:3.

«Спартак»

Москвичи в последних пяти матчах выиграли три встречи и дважды сыграли вничью. Команда Владимира Слишковича владеет мячом на протяжении 55,8% игрового времени. «Спартак» забил шесть голов и пропустил два мяча.

В предыдущей встрече «Спартак» дома обыграл «Краснодар» – 1:0.

Прогноз на матч «Балтика» – «Спартак»

В последних трех очных встречах «Спартак» победил во всех трех матчах. В предстоящем поединке «Спартак» – фаворит противостояния. Москвичи сохраняют шансы на трофей, впрочем, и «Балтика» постарается выйти в Гранд Финал турнира. Наш прогноз – победа «Спартака» за 1.92, ОЗ да за 1.85.