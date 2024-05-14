Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Балтика» – «Спартак»: прогноз на финал Кубка России в нижней сетке, 1-й этап, 14 мая

    «Балтика» – «Спартак»: прогноз на финал Кубка России в нижней сетке, 1-й этап, 14 мая

    Во вторник, 14 мая, «Балтика» и «Спартак» сыграют друг с другом в первом этапе финала Кубка России – игра состоится в нижней сетке. Поединок начнется в 20:45 по московскому времени.

    «Балтика»

    В последних пяти матчах подопечные Сергея Игнашевича выиграли две встречи и трижды проиграли. Калининградцы забили девять голов и пропустили девять мячей. Команда владеет мячом на протяжении 43,4% игрового времени.

    В предыдущей встрече калининградцы дома уступили «Динамо» со счетом 2:3.

    «Спартак»

    Москвичи в последних пяти матчах выиграли три встречи и дважды сыграли вничью. Команда Владимира Слишковича владеет мячом на протяжении 55,8% игрового времени. «Спартак» забил шесть голов и пропустил два мяча.

    В предыдущей встрече «Спартак» дома обыграл «Краснодар» – 1:0.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Спартак»

    В последних трех очных встречах «Спартак» победил во всех трех матчах. В предстоящем поединке «Спартак» – фаворит противостояния. Москвичи сохраняют шансы на трофей, впрочем, и «Балтика» постарается выйти в Гранд Финал турнира. Наш прогноз – победа «Спартака» за 1.92, ОЗ да за 1.85.

    Новости по теме
    Защитник «Балтики» рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком»
    «Балтика» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024
    Игнашевич высказался о предстоящей игре со «Спартаком» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+