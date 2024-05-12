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    • «Сочи» – «Пари НН»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 12 мая

    «Сочи» – «Пари НН»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 12 мая

    В 28 туре российской Премьер-лиги «Сочи» дома сыграет с «Пари НН». Команды проведут встречу в воскресенье, 12 мая, в 19:00 по московскому времени.

    «Сочи»

    Команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков. Примечательно, но южане еще не потеряли математических шансов на спасение, однако «Сочи» нужно выигрывать три матча и надеяться, что конкуренты потеряют очки.

    «Сочи» выиграл только четыре матча, в восьми встречах сыграл вничью и проиграл в 15 матчах. Команда забила 28 голов и пропустила 43 мяча.

    «Пари НН»

    Нижегородцы с 29 очками идут на 11 месте. Коллектив выиграл восемь матчей, в пяти встречах сыграл вничью и проиграл в 14 поединках. «Пари НН» забил 25 голов и пропустил 38 мячей. Отметим, команде для увеличения отрыва от зоны стыковых матчей нужно набирать очки.

    Прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН»

    «Пари НН» выиграл в двух из последних трех очных встреч, в одной игре победили футболисты «Сочи». В предстоящей встрече сделаем ставку на ТМ 2.5 за 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

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