В 28 туре российской Премьер-лиги «Сочи» дома сыграет с «Пари НН». Команды проведут встречу в воскресенье, 12 мая, в 19:00 по московскому времени.

«Сочи»

Команда занимает последнее, 16 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков. Примечательно, но южане еще не потеряли математических шансов на спасение, однако «Сочи» нужно выигрывать три матча и надеяться, что конкуренты потеряют очки.

«Сочи» выиграл только четыре матча, в восьми встречах сыграл вничью и проиграл в 15 матчах. Команда забила 28 голов и пропустила 43 мяча.

«Пари НН»

Нижегородцы с 29 очками идут на 11 месте. Коллектив выиграл восемь матчей, в пяти встречах сыграл вничью и проиграл в 14 поединках. «Пари НН» забил 25 голов и пропустил 38 мячей. Отметим, команде для увеличения отрыва от зоны стыковых матчей нужно набирать очки.

Прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН»

«Пари НН» выиграл в двух из последних трех очных встреч, в одной игре победили футболисты «Сочи». В предстоящей встрече сделаем ставку на ТМ 2.5 за 1.75.