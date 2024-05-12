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    • «Оренбург» – «Локомотив»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 12 мая

    «Оренбург» – «Локомотив»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, «Оренбург» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом». Игра состоится в 28 туре российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Оренбург»

    Команда с 29 очками идет на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург» выиграл семь матчей, в восьми встречах сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 36 мячей. Команда имеет одинаковое количество очков с идущим в зоне стыковых матчей «Пари НН», но обгоняет нидегородцев по дополнительным показателям.

    «Локомотив»

    Москвичи с 44 очками занимают пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» выиграл 11 матчей, аналогичное количество раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Команда Михаила Галактионова забила 45 голов и пропустила 37 мячей. Отставание от тройки лидеров составляет шесть баллов.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив»

    В трех последних очных встречах «Локомотив» одержал две победы, еще в одном поединке победил «Оренбург». В предстоящем поединке поставим на обилие голов. Возьмем ТБ 2.5 за 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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