В воскресенье, 12 мая, «Оренбург» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом». Игра состоится в 28 туре российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

Команда с 29 очками идет на 12 месте в турнирной таблице. «Оренбург» выиграл семь матчей, в восьми встречах сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 36 мячей. Команда имеет одинаковое количество очков с идущим в зоне стыковых матчей «Пари НН», но обгоняет нидегородцев по дополнительным показателям.

«Локомотив»

Москвичи с 44 очками занимают пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» выиграл 11 матчей, аналогичное количество раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Команда Михаила Галактионова забила 45 голов и пропустила 37 мячей. Отставание от тройки лидеров составляет шесть баллов.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив»

В трех последних очных встречах «Локомотив» одержал две победы, еще в одном поединке победил «Оренбург». В предстоящем поединке поставим на обилие голов. Возьмем ТБ 2.5 за 1.65.