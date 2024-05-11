АПЛ. «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Ноттингем Форест»

В матче 37-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» дома уступил «Челси» со счетом 2:3.

Лондонцы проигрывали по ходу встречи 1:2, но забили два гола на 80-й и 83-й минутах.

«Челси» после 36 матчей занимает 7-ю позицию с 57 очками. Идущий 6-м «Ньюкасл» набрал столько же баллов и тоже провел 36 встреч.

«Ноттингем Форест» занимает 17-е место с 29 очками. Отрыв команды от зоны вылета за тур до конца составляет три очка.

Англия. АПЛ. 37-й тур

Ноттингем Форест – Челси – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мудрик, 8; 1:1 – Боли, 16; 2:1 – Хадсон-Одои, 75; 2:2 – Стерлинг, 80; 2:3 – Джексон, 82.

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