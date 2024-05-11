В субботу, 11 мая, в 37-м туре АПЛ встречаются «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра состоится в Ноттингеме, начало – в 19:30 (мск).

«Ноттингем Форест»

Команда Нуну Эшпириту Санту занимает 17-е место в АПЛ, набрав 29 очков. Хозяева встречи добыли 8 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений, разница мячей 45:63.

Отрыв от зоны вылета – 3 очка.

«Челси»

Лондонцы набрали 54 очка и располагаются на 7-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Почеттино добыли 15 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 70:59.

Отставание команды еврокубкового места составляет 2 очка.

Очные встречи

Результаты последних 3 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси»

Победа в этом матче на 99% гарантирует «Ноттингему» сохранение прописки в АПЛ, но «Челси» борется за еврокубки. Ожидаем упорной борьбы, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.