В 28 туре российской Премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»

Петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице. Команда выиграла 15 матчей, по шесть раз сыграла вничью и потерпела поражение. В активе подопечных Сергея Семака 45 забитых и 24 пропущенных гола. «Зенит» набрал 51 балл. Команда на один балл обгоняет идущие на втором и третьем местах «Краснодар» и «Динамо».

ЦСКА

Москвичи идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. ЦСКА забил 47 голов и пропустил 38 голов. В активе подопечных Владимира Федотова 39 очков.

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

В трех очных встречах команды сыграли следующим образом:

02.05.24 ЦСКА – «Зенит» 1:1;

03.09.23 ЦСКА – «Зенит» 1:1;

15.07.23 «Зенит» (пен) – ЦСКА 0:0.

В предстоящем матче, несмотря на невыразительную игру «Зенита», сделаем ставку на подопечных Сергея Семака (1.73).