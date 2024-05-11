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    • «Зенит» – ЦСКА: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    «Зенит» – ЦСКА: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    В 28 туре российской Премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Зенит»

    Петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице. Команда выиграла 15 матчей, по шесть раз сыграла вничью и потерпела поражение. В активе подопечных Сергея Семака 45 забитых и 24 пропущенных гола. «Зенит» набрал 51 балл. Команда на один балл обгоняет идущие на втором и третьем местах «Краснодар» и «Динамо».

    ЦСКА

    Москвичи идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. ЦСКА забил 47 голов и пропустил 38 голов. В активе подопечных Владимира Федотова 39 очков.

    Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

    В трех очных встречах команды сыграли следующим образом:

    • 02.05.24 ЦСКА – «Зенит» 1:1;
    • 03.09.23 ЦСКА – «Зенит» 1:1;
    • 15.07.23 «Зенит» (пен) – ЦСКА 0:0.

    В предстоящем матче, несмотря на невыразительную игру «Зенита», сделаем ставку на подопечных Сергея Семака (1.73).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    CSKA57
    1715428436
    Пока ЦСКА на восьмом месте. Скоро окажется на десятом... Кубок? Сомнительно с такой игрой. Федотов - в отставку!
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