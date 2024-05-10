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    • Реакция Мостового на выход команды Миранчука в финал Лиги Европы

    Реакция Мостового на выход команды Миранчука в финал Лиги Европы

    Александр Мостовой высказался о том, что Алексей Миранчук может сыграть в финальном матче Лиги Европы-2023/24.

    «Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы ещe вышел на поле в финале.

    В последних играх ему опять перестали доверять. Его конкуренты стали забивать. Когда выбор есть, всегда непросто. А выбор в «Аталанте» есть. Но уже здорово, что он будет в финале», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.05.2024 20:31
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