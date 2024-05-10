Реакция Мостового на выход команды Миранчука в финал Лиги Европы

Александр Мостовой высказался о том, что Алексей Миранчук может сыграть в финальном матче Лиги Европы-2023/24.

«Аталанта» прошла «Марсель».

Соперником итальянцев в финале будет «Байер».

Матч пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

«Отлично, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы. Можно сказать, что это глоток свежего воздуха для российского футбола. Хорошо бы, если бы ещe вышел на поле в финале.

В последних играх ему опять перестали доверять. Его конкуренты стали забивать. Когда выбор есть, всегда непросто. А выбор в «Аталанте» есть. Но уже здорово, что он будет в финале», – заявил Мостовой.