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    • Клопп отреагировал на слухи о скором уходе Нуньеса из «Ливерпуля»

    Клопп отреагировал на слухи о скором уходе Нуньеса из «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем в клубе нападающего Дарвина Нуньеса.

    • Уругваец удалил из соцсетей все фото в клубной форме.
    • Сообщалось, что форварда предложили «Барселоне».
    • «Ливерпуль» купил Нуньеса в 2022 году за 85 млн евро.
    • Его статистика: 94 матча, 33 гола, 17 ассистов.

    «Это слухи извне, сейчас никаких спекуляций нет. Да, Дарвин недоволен тем, что упустил момент, ему не повезло, и сейчас все могло быть по-другому.

    Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота – для молодого игрока это очень тяжело. Он знает об ожиданиях, и ему самому от этого трудно.

    Нет другого выхода, кроме как пройти через это, что он и делает. Это часть карьеры футболиста. Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты.

    Если бы он не был хорош, у него не было бы шансов. Он хорош в том, чтобы найти момент, который может завершить игру, но он не реализует его», – сказал Клопп.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 15:58
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