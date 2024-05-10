Клопп отреагировал на слухи о скором уходе Нуньеса из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем в клубе нападающего Дарвина Нуньеса.

Уругваец удалил из соцсетей все фото в клубной форме.

Сообщалось, что форварда предложили «Барселоне».

«Ливерпуль» купил Нуньеса в 2022 году за 85 млн евро.

Его статистика: 94 матча, 33 гола, 17 ассистов.

«Это слухи извне, сейчас никаких спекуляций нет. Да, Дарвин недоволен тем, что упустил момент, ему не повезло, и сейчас все могло быть по-другому.

Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота – для молодого игрока это очень тяжело. Он знает об ожиданиях, и ему самому от этого трудно.

Нет другого выхода, кроме как пройти через это, что он и делает. Это часть карьеры футболиста. Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты.

Если бы он не был хорош, у него не было бы шансов. Он хорош в том, чтобы найти момент, который может завершить игру, но он не реализует его», – сказал Клопп.