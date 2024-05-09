Капелло назвал итальянский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Миранчук

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться.
Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться «Милану», но лучше остаться в Бергамо», – сказал Капелло.
- 28-летний Миранчук в «Аталанте» с сентября 2020 года.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с клубом истекает летом 2025-го.