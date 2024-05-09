Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Капелло назвал итальянский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Миранчук

    Капелло назвал итальянский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Миранчук

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться.

    Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться «Милану», но лучше остаться в Бергамо», – сказал Капелло.

    • 28-летний Миранчук в «Аталанте» с сентября 2020 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2025-го.

    Новости по теме
    Агент Алексея Миранчука рассказал о наличии предложений у игрока 1
    Российский футболист может сыграть в еврокубковом финале впервые за 16 лет 1
    Черчесов отреагировал на выход команды Миранчука в финал Лиги Европы
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2024 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+