Капелло назвал итальянский топ-клуб, которому мог бы пригодиться Миранчук

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться.

Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться «Милану», но лучше остаться в Бергамо», – сказал Капелло.