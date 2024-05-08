В 24 туре российской Первой лиги «КАМАЗ» из Набережных Челнов дома сыграет с красноярским «Енисеем». Игра пройдет в среду, 8 мая, начнется в 19:00 по московскому времени.

Команда занимает 12 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 40 очков. «КАМАЗ» выиграл 10 матчей, аналогичное количество раз сыграл вничью и потерпел поражение. Команда забила 27 голов и пропустила 28 мячей. В предыдущем матче коллектив сыграл вничью с хабаровским «СКА» – 0:0.

«Енисей»

Красноярцы идут на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 очко, выиграла 12 матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Енисей» забил 48 голов и пропустил 39 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» – 0:0.

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Енисей»

«Енисей» выиграл две из трех последних очных встреч, «КАМАЗ» одержал одну победу. В предстоящей игре поставим на ТМ 2.5 за 1.67, а также на ОЗ нет за 1.88.