В субботу, 23 марта, «КАМАЗ» дома сыграет с «Енисеем». Игра состоится в матче 24 тура Первой лиги и начнется в 16:00 по московскому времени.

«КАМАЗ»

Команда с 29 очками занимает десятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 7 побед, 8 ничьих и 8 поражений. «КАМАЗ» забил 21 гол, а пропустила команда 23 мяча.

«Енисей»

Красноярцы идут на девятом месте с 30 очками. Команда выиграла девять игр, в трех встречах сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений. В активе «Енисея» 37 забитых и 32 пропущенных гола.

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Енисей»

История противостояния команд насчитывает 15 матчей, в трех последних очных встречах дважды побеждал «Енисей», еще в одной игре успех праздновал «КАМАЗ».

В предстоящей встрече нет явного фаворита, однако предположим, что голов в игре будет забито немного. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.62).