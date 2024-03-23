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    • «КАМАЗ» – «Енисей»: прогноз на матч 24 тура Первой лиги, 23 марта

    «КАМАЗ» – «Енисей»: прогноз на матч 24 тура Первой лиги, 23 марта

    В субботу, 23 марта, «КАМАЗ» дома сыграет с «Енисеем». Игра состоится в матче 24 тура Первой лиги и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «КАМАЗ»

    Команда с 29 очками занимает десятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 7 побед, 8 ничьих и 8 поражений. «КАМАЗ» забил 21 гол, а пропустила команда 23 мяча.

    «Енисей»

    Красноярцы идут на девятом месте с 30 очками. Команда выиграла девять игр, в трех встречах сыграла вничью и потерпела одиннадцать поражений. В активе «Енисея» 37 забитых и 32 пропущенных гола.

    Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Енисей»

    История противостояния команд насчитывает 15 матчей, в трех последних очных встречах дважды побеждал «Енисей», еще в одной игре успех праздновал «КАМАЗ».

    В предстоящей встрече нет явного фаворита, однако предположим, что голов в игре будет забито немного. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.62).

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    Источник: «Бомбардир»

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