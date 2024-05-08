В 24 туре российской Первой лиги саратовский «Сокол» дома сыграет с новороссийским «Черноморцем». Игра состоится в среду, 8 мая, начнется в 18:00 по московскому времени.

«Сокол»

Команда занимает 16 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 28 очков. «Сокол» выиграл семь матчей, столько же раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Коллектив наколотил 27 голов но и пропустил 51 гол. В предыдущем матче «Сокол» уступил «Химкам» со счетом 4:5.

Команда с 33 очками идет на 14 месте в турнирной таблице. «Черноморец» выиграл семь матчей, в 12 поединках сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда наколотила 28 голов и пропустила 33 мяча. В предыдущем матче «Черноморец» уступил «Торпедо» со счетом 1:2.

Прогноз на матч «Сокол» – «Черноморец»

Две из трех последних очных встреч «Черноморец» выиграл, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на ТМ 2.5 за 1.67, дополнительно можно поставить на ОЗ нет за 1.86.