Илич назвал экс-тренера РПЛ, который его консультировал перед приходом в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что перед назначением общался с Владимиром Ивичем. Он покинул «Краснодар» весной.

– Вы сказали, что Владимир Ивич ваш большой друг. Общались ли вы с ним по поводу своего приезда в Россию?

– Владимир действительно является моим большим другом. Мы играли вместе, сейчас мы очень и очень близки. Мы общаемся почти каждый день, и, да, мы говорили по поводу моего прихода в «Пари НН». Я спрашивал его по поводу стадиона, города, инфраструктуры. Я получил от него очень много нужной информации.

– Может быть, он делился с вами своими эмоциями после увольнения из «Краснодара»?

– Владимир провел отличную работу, он делил первое место и его уволили. Представляете, всего за год с лишним он сделал прекрасный результат. Не хочется говорить о его эмоциях, скорее, о его результатах. Это важнее.