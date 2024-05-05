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    • Илич назвал экс-тренера РПЛ, который его консультировал перед приходом в «Пари НН»

    Илич назвал экс-тренера РПЛ, который его консультировал перед приходом в «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что перед назначением общался с Владимиром Ивичем. Он покинул «Краснодар» весной.

    – Вы сказали, что Владимир Ивич ваш большой друг. Общались ли вы с ним по поводу своего приезда в Россию?

    – Владимир действительно является моим большим другом. Мы играли вместе, сейчас мы очень и очень близки. Мы общаемся почти каждый день, и, да, мы говорили по поводу моего прихода в «Пари НН». Я спрашивал его по поводу стадиона, города, инфраструктуры. Я получил от него очень много нужной информации.

    – Может быть, он делился с вами своими эмоциями после увольнения из «Краснодара»?

    – Владимир провел отличную работу, он делил первое место и его уволили. Представляете, всего за год с лишним он сделал прекрасный результат. Не хочется говорить о его эмоциях, скорее, о его результатах. Это важнее.

    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • В 19:00 мск «Пари НН» начнет матч 27-го тура РПЛ против «Спартака». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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