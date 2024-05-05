Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Шахтер» – «Черноморец»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Шахтер» и «Черноморец». Матч пройдет в Киеве, начало – в 19:00 по Москве.

    «Шахтер»

    Команда Марино Пушича лидирует в УПЛ, набрав 64 очка. «Шахтер» добыл 20 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 58:21.

    Отрыв команды от 2-го места составляет 4 очка

    «Черноморец»

    «Черноморец» набрал 29 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Романа Григорчука добыли 9 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 35:40.

    Отрыв команды от зоны переходных матчей составляет 7 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

    • 01.05.24 «Черноморец» – «Шахтер» – 1:4;
    • 02.04.23 «Черноморец» – «Шахтер» – 2:2;
    • 10.09.22 «Шахтер» – «Черноморец» – 2:1;
    • 21.08.21 «Черноморец» – «Шахтер» – 0:3;
    • 02.03.19 «Черноморец» – «Шахтер» – 0:1.

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Черноморец»

    «Шахтер» демонстрирует красивый атакующий футбол, противостоять которому «Черноморец» не сможет. Ожидаем яркой и уверенной победы хозяев, наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 1.97.

    Новости по теме
    «Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+