В воскресенье, 5 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Шахтер» и «Черноморец». Матч пройдет в Киеве, начало – в 19:00 по Москве.

Команда Марино Пушича лидирует в УПЛ, набрав 64 очка. «Шахтер» добыл 20 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 58:21.

Отрыв команды от 2-го места составляет 4 очка

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 29 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Романа Григорчука добыли 9 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 15 поражений, разница мячей – 35:40.

Отрыв команды от зоны переходных матчей составляет 7 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

Прогноз на матч «Шахтер» – «Черноморец»

«Шахтер» демонстрирует красивый атакующий футбол, противостоять которому «Черноморец» не сможет. Ожидаем яркой и уверенной победы хозяев, наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 1.97.