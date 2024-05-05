В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Ювентус». Игра состоится в Риме, начало – в 21:45 (мск).

«Рома»

Команда Даниеле Де Росси набрала 59 очков и занимает 5-е место в Серии А. «Рома» добыла 17 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей – 61:41.

Отрыв команды от 6-го места – 2 очка.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 65 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 18 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 47:26.

Отставание от 2-го места – 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

30.12.23 «Ювентус» – «Рома» – 1:0;

05.03.23 «Рома» – «Ювентус» – 1:0;

27.08.22 «Ювентус» – «Рома» – 1:1;

09.01.22 «Рома» – «Ювентус» – 3:4;

17.10.21 «Ювентус» – «Рома» – 1:0.

Прогноз на матч «Рома» – «Ювентус»

Уставшая после Лиги Европы «Рома» будет отстаивать место в топ-5, дающее путевку в Лигу чемпионов. Основная цель «Юве» – подготовка к финалу Кубка Италии. Не ожидаем яркой игры, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.