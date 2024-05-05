В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А встречаются «Милан» и «Дженоа». Игра состоится в Милане, начало – в 19:00 (мск).

«Милан»

Команда Стефано Пиоли набрала 70 очков и занимает 2-е место в таблице. «Милан» добыл 21 победу, 7 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 64:39.

Отрыв «Милана» от 3-го места – 5 очков.

«Дженоа»

Генуэзцы набрали 42 очка и занимают 12-е место. Подопечные Альберто Джилардино добыли 10 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 38:40.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Милан» – «Дженоа»

«Милан» по статистике успешно играет против «Дженоа» и не изменит себе в предстоящем поединке. Тем более, борьба с «Ювентусом» за 2-е место продолжается, а вот генуэзцы уже решили свои задачи. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.