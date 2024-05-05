В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Кальяри» и «Лечче». Игра состоится в Кальяри, начало – в 13:30 (мск).
«Кальяри»
Команда Клаудио Раньери набрала 32 очка и находится на 14-м месте в Серии А. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 36:59.
Отрыв команды от зоны вылета – 3 очка.
«Лечче»
«Лечче» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Луки Готти добыли 8 побед,12 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 31:49.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 06.01.24 «Лечче» – «Кальяри» – 1:1;
- 12.07.20 «Кальяри» – «Лечче» – 0:0;
- 25.11.19 «Лечче» – «Кальяри» – 2:2;
- 26.02.12 «Кальяри» – «Лечче» – 1:2;
- 02.10.11 «Лечче» – «Кальяри» – 0:2.
Прогноз на матч «Кальяри» – «Лечче»
«Лечче» практически гарантировал себе сохранение прописки в Серии А, «Кальяри» для этого еще предстоит постараться. Важность результата окажет влияние на зрелищность поединка, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.68.