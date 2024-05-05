В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Кальяри» и «Лечче». Игра состоится в Кальяри, начало – в 13:30 (мск).

«Кальяри»

Команда Клаудио Раньери набрала 32 очка и находится на 14-м месте в Серии А. Хозяева предстоящей игры добыли 7 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 36:59.

Отрыв команды от зоны вылета – 3 очка.

«Лечче»

«Лечче» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Луки Готти добыли 8 побед,12 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 31:49.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Кальяри» – «Лечче»

«Лечче» практически гарантировал себе сохранение прописки в Серии А, «Кальяри» для этого еще предстоит постараться. Важность результата окажет влияние на зрелищность поединка, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.68.