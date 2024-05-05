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    «Брайтон» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 36 тура АПЛ, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Астон Вилла». Игра состоится в Лондоне, начало – в 16:00 (мск).

    «Брайтон»

    Команда Роберто Де Дзерби набрала 44 очка и занимает 12-е место. «Брайтон» добыл 11 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 52:57.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» набрала 67 очков и находится на 4-м месте. Подопечные Унаи Эмери добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 73:52.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 30.09.23 «Астон Вилла» – «Брайтон» – 6:1;
    • 28.05.23 «Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:1;
    • 13.11.22 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 1:2;
    • 26.02.22 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 0:2;
    • 20.11.21 «Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:0.

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Астон Вилла»

    «Брайтон» уже не дотянется до зоны еврокубков, а вот «Астон Вилла» ведет борьбу за место в ЛЧ. Но команда Эмери в четверг провела тяжелый матч в еврокубках, поэтому будет играть в эконом-режиме. Прогноз – ТМ (3,5) с коэффициентом 1.67.

    Источник: «Бомбардир»

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