В воскресенье, 5 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Астон Вилла». Игра состоится в Лондоне, начало – в 16:00 (мск).

«Брайтон»

Команда Роберто Де Дзерби набрала 44 очка и занимает 12-е место. «Брайтон» добыл 11 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 52:57.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 67 очков и находится на 4-м месте. Подопечные Унаи Эмери добыли 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 73:52.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

30.09.23 «Астон Вилла» – «Брайтон» – 6:1;

28.05.23 «Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:1;

13.11.22 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 1:2;

26.02.22 «Брайтон» – «Астон Вилла» – 0:2;

20.11.21 «Астон Вилла» – «Брайтон» – 2:0.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Астон Вилла»

«Брайтон» уже не дотянется до зоны еврокубков, а вот «Астон Вилла» ведет борьбу за место в ЛЧ. Но команда Эмери в четверг провела тяжелый матч в еврокубках, поэтому будет играть в эконом-режиме. Прогноз – ТМ (3,5) с коэффициентом 1.67.