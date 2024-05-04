Примера. «Реал Сосьедад» победил «Лас-Пальмас», Захарян вышел на замену

В матче 34-го тура Примеры «Реал Сосьедад» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену на 71-й минуте.

Команда из Сан-Себастьяна занимает 6-е место в чемпионате Испании. Она отстает на 7 очков от «Атлетика» и опережает на 5 очков «Бетис», который провел на матч меньше.

«Лас-Пальмас» потерпел в Примере седьмое поражение подряд. Безвыигрышная серия команды достигла 10 матчей. У команды на счету 37 очков, она занимает 14-ю позицию.

Испания. Примера. 34-й тур.

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 33 (автогол); 2:0 – Бекер, 45+1.

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