В субботу, 4 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Сассуоло» и «Интер». Игра состоится в Сассуоло, начало – в 21:45 (мск).

«Сассуоло»

Команда Давиде Баллардини набрала 26 очков и находится на предпоследнем, 19-м, месте в Серии А. Хозяева предстоящей игры добыли 6 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей 40:70.

Отставание команды от спасительного 17-го места составляет 5 очков.

«Интер»

«Интер» набрал 89 очков досрочно гарантировала себе чемпионство. Подопечные Симоне Индзаги добыли 28 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 81:18.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Интер»

«Интеру» можно играть в свое удовольствие, а «Сассуоло» обязан цепляться за очки даже против чемпиона. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.55.