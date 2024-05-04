В субботу, 4 мая, в 22:00 по мск «Мальорка» дома сыграет с «Атлетико». Игра пройдет в 34 туре испанской Ла Лиги.

«Мальорка»

Команда занимает 16 место в турнирной таблице. «Мальорка» выиграла шесть встреч, в 14 поединках сыграла вничью и проиграла 13 матчей. Команда забила 27 голов и пропустила 39 мячей. В активе коллектива 32 очка. В предыдущей встрече «Мальорка» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1).

«Атлетико»

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда выиграла 20 матчей, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Атлетико» имеет в своем активе 62 забитых гола и 39 пропущенных мячей. Команда набрала 64 балла. В предыдущем матче «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Атлетико»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Атлетико», еще в одной игре побеждала «Мальорка». В предстоящем поединке поставим на «Атлетико» (2.25).