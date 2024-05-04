Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Жирона» – «Барселона»: прогноз на матч 34 тура испанская Ла Лига, 4 мая

    «Жирона» – «Барселона»: прогноз на матч 34 тура испанская Ла Лига, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 34 туре испанской Ла Лиги «Жирона» дома сыграет с «Барселоной». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Жирона»

    Команда занимает третье место в турнирной таблице, имеет в своем активе 71 балл. «Жирона» выиграла 22 матча, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Команда заюила 69 голов и пропустила 40 мячей. В последнем матче коллектив обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

    «Барселона»

    «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице. Команда выиграла 22 матча, в семи поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Барселона» забила 68 голов и пропустила 39 мячей. Команда имеет в своем активе 73 балла. В предыдущем поединке «Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 4:2.

    Прогноз на матч «Жирона» – «Барселона»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке сыграли вничью. Предположим, что в каталонском дерби победит «Барселона» – 2.50.

    Новости по теме
    «Жирона» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+