В субботу, 4 мая, в 34 туре испанской Ла Лиги «Жирона» дома сыграет с «Барселоной». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Команда занимает третье место в турнирной таблице, имеет в своем активе 71 балл. «Жирона» выиграла 22 матча, в пяти поединках сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Команда заюила 69 голов и пропустила 40 мячей. В последнем матче коллектив обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

«Барселона»

«Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице. Команда выиграла 22 матча, в семи поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Барселона» забила 68 голов и пропустила 39 мячей. Команда имеет в своем активе 73 балла. В предыдущем поединке «Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 4:2.

Прогноз на матч «Жирона» – «Барселона»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке сыграли вничью. Предположим, что в каталонском дерби победит «Барселона» – 2.50.