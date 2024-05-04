В субботу, 4 мая, «Алания» на своем поле сыграет с ярославским «Шинником». Игра пройдет в 31 туре Первой лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Алания»

Владикавказцы в прошлом туре добились боевой ничьей с тульским «Арсеналом» – игра закончилась со счетом 3:3. «Алания», впрочем, идет на восьмом месте, имеет в своем активе 41 балл, 10 побед и 11 ничьих. Команда потерпела восемь поражений. Игроки владикавказского клуба наколотили 37 голов и пропустили 39 мячей.

Ярославцы занимают 11 место в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Шинник» забил 33 гола и пропустил 38 мячей. Команда имеет в своем активе 40 очков. «Шинник» в предыдущем матче обыграл «Сокол» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Алания» – «Шинник»

«Алания» выиграла последние два из трех очных матчей, еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке сделаем ставку на хоязев поля. Наш прогноз – победа «Алании» (1.97).