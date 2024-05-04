Роналдо из «Ростова» объяснил, почему больше не празднует голы в стиле Роналду

Вингер «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о стиле празднования забитых мячей.

– Почему вы перестали праздновать голы в стиле Криштиану Роналду?

– На самом деле, я не перестал это делать, просто, например, благодаря голу, который я забил в домашнем матче, мы смогли сравнять счет, и я очень хотел победить, поэтому хотелось, чтобы игра скорее возобновилась, и на празднование не было времени.

А в матче с «Уралом» ребята сразу бросились обнимать меня и поздравлять с голом, и я не успел ничего сделать. Но в следующий раз, если получится в матче с «Локомотивом», снова отмечу все как надо!