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    • Роналдо из «Ростова» объяснил, почему больше не празднует голы в стиле Роналду

    Роналдо из «Ростова» объяснил, почему больше не празднует голы в стиле Роналду

    Вингер «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о стиле празднования забитых мячей.

    – Почему вы перестали праздновать голы в стиле Криштиану Роналду?

    – На самом деле, я не перестал это делать, просто, например, благодаря голу, который я забил в домашнем матче, мы смогли сравнять счет, и я очень хотел победить, поэтому хотелось, чтобы игра скорее возобновилась, и на празднование не было времени.

    А в матче с «Уралом» ребята сразу бросились обнимать меня и поздравлять с голом, и я не успел ничего сделать. Но в следующий раз, если получится в матче с «Локомотивом», снова отмечу все как надо!

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    Источник: «РБ Спорт»

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