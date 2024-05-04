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    • «Химки» – «Сокол»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 4 мая

    «Химки» – «Сокол»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 4 мая

    В субботу, 4 мая, «Химки» на своем поле сыграют с саратовским «Соколом». Игра пройдет в 31 туре Первой лиги и начнется в 14:30 по московскому времени.

    «Химки»

    Химчане лидируют в Первой лиге. Команда имеет в своем активе 54 очка. «Химки» выиграли 16 матчей, в шести встречах сыграли вничью и потерпели семь поражений. Коллектив забил 45 голов и пропустил 32 мяча. В предыдущем матче «Химки» обыграли «Торпедо» со счетом 2:1.

    «Сокол»

    Саратовцы занимают 15 место в турнирной таблице. Команда выиграла семь встреч, столько же раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. «Сокол» наколотил 23 гола и пропустил 46 мячей. Команда имеет в своем активе 28 баллов. В предыдущем матче «Сокол» уступил «Шиннику» со счетом 0:1.

    Прогноз на матч «Химки» – «Сокол»

    «Сокол» выиграл две из трех последних очных встреч команд, еще в одном матче была зафиксирована ничья. «Химки» – фаворит предстоящей встречи. Сделаем ставку на победу команды Андрея Талалаева (1.47).

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    Источник: «Бомбардир»

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