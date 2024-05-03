Де Дзерби сделал заявление о своем будущем – тренером «Брайтона» интересовались топ-клубы Европы

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби заявил о желании продолжить работу в клубе АПЛ.
«Я бы хотел остаться, потому что мне нравятся игроки, город, клуб, болельщики.
На встрече с фанатами я уже сказал, что не уйду, если буду счастлив здесь. И я хочу сохранить свою страсть», – сказал 44-итальянец.
- Де Дзерби в «Брайтоне» с сентября 2022 года.
- Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.
- Сообщалось, что в услугах тренера были заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль», «Милан».
- Отступные в соглашении Де Дзерби – 15 млн евро.