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    • Де Дзерби сделал заявление о своем будущем – тренером «Брайтона» интересовались топ-клубы Европы

    Де Дзерби сделал заявление о своем будущем – тренером «Брайтона» интересовались топ-клубы Европы

    Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби заявил о желании продолжить работу в клубе АПЛ.

    «Я бы хотел остаться, потому что мне нравятся игроки, город, клуб, болельщики.

    На встрече с фанатами я уже сказал, что не уйду, если буду счастлив здесь. И я хочу сохранить свою страсть», – сказал 44-итальянец.

    • Де Дзерби в «Брайтоне» с сентября 2022 года.
    • Его контракт с клубом действует до лета 2026-го.
    • Сообщалось, что в услугах тренера были заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль», «Милан».
    • Отступные в соглашении Де Дзерби – 15 млн евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    03.05.2024 22:22
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