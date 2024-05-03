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    Назван игрок сезона АПЛ по версии журналистов

    Ассоциация футбольных журналистов Англии определила лучшего игрока АПЛ в сезоне-2023/24.

    Этого звания удостоился атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.

    Он набрал 42 процента в голосовании, опередив Деклана Райса («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Мартина Эдегора («Арсенал»), Олли Уоткинса («Астон Вилла») и Коула Лалмера («Челси»).

    • 23-летний Фоден в этом сезоне забил 24 гола и сделал 10 ассистов в 48 матчах.
    • В АПЛ в его активе 16+7 в 31 игре.
    • Фоден стал 3-м игроком «Сити» за последние 4 сезона, получившим эту награду после Рубена Диаша и Эрлинга Холанда.
    • Ему вручат приз 16 мая в Лондоне.

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    Источник: сайт Ассоциации футбольных журналистов Англии

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    03.05.2024 17:47
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