Назван игрок сезона АПЛ по версии журналистов

Ассоциация футбольных журналистов Англии определила лучшего игрока АПЛ в сезоне-2023/24.
Этого звания удостоился атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Он набрал 42 процента в голосовании, опередив Деклана Райса («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Мартина Эдегора («Арсенал»), Олли Уоткинса («Астон Вилла») и Коула Лалмера («Челси»).
- 23-летний Фоден в этом сезоне забил 24 гола и сделал 10 ассистов в 48 матчах.
- В АПЛ в его активе 16+7 в 31 игре.
- Фоден стал 3-м игроком «Сити» за последние 4 сезона, получившим эту награду после Рубена Диаша и Эрлинга Холанда.
- Ему вручат приз 16 мая в Лондоне.