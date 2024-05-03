В пятницу, 3 мая, в матче 35 тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» дома сыграет с «Ризеспором». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Бешикташ»

Команда занимает пятое место в турнирйной таблице и имеет в своем активе 51 балл. Коллектив выиграл 15 матче, в шести встречах сыграл вничью и потерпел 13 поражений. «Бешикташ» забил 45 голов и пропустил 40 мячей.

В предыдущем матче команда уступила «Фенербахче» со счетом 1:2.

«Ризеспор»

Команда занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 49 очков. Коллектив выиграл 14 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 51 мяч.

В последнем матче команда сыграла вничью с «Анкарагюджю». Поединок закончился со счетом 2:2.

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Ризеспор»

В трех последних очных встречах дважды выиграл «Бешикташ», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на победу «Бешикташ» (1.77).