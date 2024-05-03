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    • «Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая

    «Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая

    В пятницу, 3 мая, в матче 35 тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» дома сыграет с «Ризеспором». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Бешикташ»

    Команда занимает пятое место в турнирйной таблице и имеет в своем активе 51 балл. Коллектив выиграл 15 матче, в шести встречах сыграл вничью и потерпел 13 поражений. «Бешикташ» забил 45 голов и пропустил 40 мячей.

    В предыдущем матче команда уступила «Фенербахче» со счетом 1:2.

    «Ризеспор»

    Команда занимает седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 49 очков. Коллектив выиграл 14 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 51 мяч.

    В последнем матче команда сыграла вничью с «Анкарагюджю». Поединок закончился со счетом 2:2.

    Прогноз на матч «Бешикташ»«Ризеспор»

    В трех последних очных встречах дважды выиграл «Бешикташ», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на победу «Бешикташ» (1.77).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 10:19
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